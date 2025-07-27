"Не врахувала нюанс": лікарі підозрюють Безуглу в обмані із синдромом Аспергера

Чи може бути у Безуглої синдромом Аспергера?

Так. Але є нюанс. Розлади аутистичного спектра, у тому числі синдром Аспергера, про який публічно заявляє нардепка, належать до категорії F84 за Міжнародною класифікацією хвороб 10-го перегляду.

Лікар-психіатр Євген Скрипник зазначає: якщо в особи офіційно встановлено діагноз з категорії F84, то згідно з наказом МОЗ та СБУ №174/136 від 13.05.2002 р. допуск до державної таємниці не надається.

Лікар додав, що сам по собі синдром Аспергера не є автоматичною забороною обіймати певні посади, але така людина має бути на обліку в лікаря, і рішення щодо її відповідності певним посадам ухвалює лише лікар під час огляду, надаючи висновок.

"На мою думку, нардепка офіційно не має такого діагнозу. Можливо, це черговий хайп з її боку, але вона не врахувала нюанс щодо допуску до державної таємниці. Все-таки вона - народний депутат, тож повинна думати, перш ніж озвучувати такі діагнози, зокрема, думати і про наслідки", - зауважив Скрипник.

Лікар наголошує: "якщо саме цей діагноз у неї справді є, то працювати на посаді заступниці голови Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки вона не мала права, тобто це було порушення".

Інший лікар-психіатр, професор Борис Михайлов підтримує колегу щодо ймовірності чергового хайпу з боку Безуглої і зазначає, що зараз про розлади аутистичного спектра деякі медійні й політичні діячі заявляють мало не як про якусь "заслугу" та "особливість, що вирізняє їх з-поміж інших".

"Конкретно щодо Безуглої - важко сказати. Це може бути і синдром Аспергера, і межова інтелектуальна недостатність, і компенсований синдром Дауна, і диссоціальний особистісний розлад або ще щось. Або ж нічого, тобто жодного діагнозу. Заочно не визначиш", - говорить Михайлов.

Однак при цьому відзначає: у парламентарки "є ментальна скомпроментованість, це помітно".

"Але не факт, що йдеться про якийсь діагноз", - наголосив психіатр і додав, що "високий поріг страху, про який розповідає нардепка, із синдромом Аспергера не має жодного зв’язку".

Що Безугла говорить про свій діагноз

Нещодавно Безугла заявила, що має синдром Аспергера, або як вона уточнила, нейровідмінне мислення. Цю інформацію вона оприлюднила у відповідь на допис керівниці комунікацій Інституту економічних досліджень Олени Шкарпової у Facebook.

Шкарпова у своєму пості спробувала подивитися на депутатку, яка, за її словами, "всіх дратує, дивує та бісить", під іншим кутом.

У коментарі Безугла пояснила, що її мислення відрізняється від звичного.

"Я мислю структурами, алгоритмами, верифікацією. Ті чи інші факти, спостереження накладаються одне на одне в єдину базу даних, як у комп’ютері, і далі виводиться результат, який складається з усіх, на мою думку, врахованих змінних", - сказала вона.

Депутатка також зазначила, що відчуває емоції "дещо інакше" і має високий поріг страху.

За її словами, людям із синдромом Аспергера "дуже важко брехати". Вона додала, що, на жаль, деякі її колеги використовували знання про її особливість проти неї.

Насамкінець Безугла наголосила на проблемі стигматизації.

"У суспільстві прикро бачити стигматизацію не лише психологічних особливостей... Це така сама проблема, як хворі легені чи серце. Це зовсім інше, ніж мати особливий характер чи особливості мислення (іншу “операційну систему“) тощо", - підкреслила вона.

Скриншот коментаря Мар’яни Безуглої (facebook.com/e.shkarpova)