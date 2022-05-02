"Не успел москаль уйти, как началось". Жителей Киевской области просят не жечь траву

За последние дни в Киевской области в разы увеличилось число пожаров в экосистемах. Местных жителей просят не жечь траву.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Снова за рыбу деньги! Люди, ну как так? Не успел москаль уйти с Киевской области, как началась "генеральная уборка" - снова горят открытые территории. На днях в Киевской области в разы увеличилось количество пожаров в экосистемах и на открытых территориях: горят торфяные залежи и мусор", - говорится в сообщении.

Только за последние сутки было зафиксировано 5 случаев возгораний травяного настила на площади более 5 гектаров, мусора - 0,5 га и торфа - 0,8 га.

"Мы должны понимать, что масштабные пожары в природных экосистемах провоцируют преимущественно сами люди. Ведь именно граждане довольно часто пренебрегают правилами пожарной безопасности, оставляя костер или сжигая мусор на приусадебных участках", - отметили в ГСЧС.