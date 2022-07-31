"Не удар". У Зеленского объяснили, почему события в Еленовке следует называть терактом

СМИ продолжают писать об "ударе" по Еленовке, публикуя материалы об убийстве россиянами украинских военных. Хотя факты указывают на то, что это был именно теракт.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter советника главы Офиса президента Михаила Подоляка.
"Медиа и дальше пишут про "удар по Еленовке". Но есть ли хоть одно доказательство удара?", - отметил Подоляк.
В свою очередь он привел три аргумента, которые доказывают, что преступление в Еленовке оккупанты спланировали заранее:
"Удар? Нет, теракт", - подчеркнул Подоляк.
Напомним, сегодня в Красном Кресте сообщили, что российская сторона не дала доступ представителям организации в колонию в оккупированной Еленовке, где погибло примерно 40 украинских военных, а ранено - 130.
Тем временем опубликованы новые спутниковые снимки колонии до и после убийства украинских военных, которые свидетельствуют, что здание взорвали изнутри.
Напомним, в ночь на 29 июля произошел взрыв на территории бывшей исправительной колонии оккупированной Еленевке, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь".
В убийстве украинских бойцов российская сторона обвинила ВСУ, которые якобы "ударили" по колонии с HIMARS. На что Генштаб опроверг все обвинения врага, а украинская разведка привела ряд фактов, которые подтверждают спланированный теракт россиян.
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