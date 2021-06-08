"Не мотивирует": эксперт оценил закон Зеленского о национальном сопротивлении

Военный эксперт Олег Жданов считает, что законопроект президента о национальном сопротивлении не мотивирует служить. В частности, из-за использования добровольцев подальше от их родного дома.
Об этом он рассказал в комментарии РБК-Украина, говорится в материале "Армия добровольцев. Как и зачем у Зеленского решили создать национальное сопротивление".
Кроме того, эксперт отмечает, что закон предусматривает жесткую вертикаль подчинения.
"В чем смысл теробороны? В том, что человек высоко мотивированный защитить собственный дом, собственную семью. Они это убивают в корне. Я, например, как член теробороны не мотивирован ехать в другую область. Я же записывался, чтобы защищать свой дом", - считает он.
Напомним, у Зеленского прокомментировали возможность хранения оружия бойцами теробороны.
Кроме того, в Раде оценили, сколько нужно средств на создание территориальной обороны.
Отметим, комитет Верховной Рады по правам человека поддержал законопроект №5557 о национальном сопротивлении. Его автор - президент Владимир Зеленский.