"Не міг уявити". Стало відомо, хто першим в історії збив російський "Кинджал"

Оператор зенітно-ракетного комплексу Patriot, на ім'я Дмитро став першим у світі, хто збив російську аеробалістичну ракету "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України .

Як розповіли в Повітряних силах, два роки тому, 4 травня 2023 року, воїни підрозділу 96 зенітної ракетної Київської бригади повітряного командування "Центр" знищили гіперзвукову балістичну ракету "Кинджал".

Це стало першим випадком в історії, коли ця ракета була перехоплена системою ППО. Ба більше, росіяни заявляли, що зробити це взагалі неможливо.

Також Повітряні сили опублікували відеоролик, в якому показали Дмитра - оператора того самого ЗРК Patriot, який розвінчав російський міф про ракету.

"Коли почалася війна - я вступив до війська. Я навіть не міг подумати, що я, простий програміст, опаную ЗРК Patriot та зіб'ю перший "Кинджал" у світі", - розповідає Дмитро на відео.

Він додав, що того дня він та його побратими думали, що працюють по російському "Іскандеру", але виявилося, що ціль була "жирнішою".

"Коли знайшли уламки, ми дізналися, що це був "Кинджал". Всі були задоволені", - сказав воїн.

За словами Дмитра, він високо цінує свого командира, який є Героєм України та мотивує весь особовий склад.

"Коли твій командир Герой України - у тебе немає шансу на помилку", - резюмував він.