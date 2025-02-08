"Не з лякливих". Стало відомо, хто сьогодні збив Су-25 під Торецьком

Нагадаємо, що військові сьогодні на околицях Торецька знищили не тільки Су-25. Як раніше писало РБК-Україна військові 28-ї ОМБр, ймовірно, пошкодили ворожий гелікоптер.

Фейк про захоплення Торецьку

Зауважимо, що ще вчора вдень у Міністерстві оборони Росії заявили про захоплення Торецька. Однак до вечора в Збройних силах України спростували російський фейк про захоплення Торецька.

В коментарі РБК-Україна голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, чому, на його думку, росіяни вкинули фейк про захват Торецька.

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