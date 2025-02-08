"Не з лякливих". Стало відомо, хто сьогодні збив Су-25 під Торецьком

Українські захисники сьогодні збили російський штурмовик Су-25. Ворожий літак влучним пострілом із ПЗРК збив стрілець з Дубенщини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Рівненської обласної військової адміністрації.

"Вітаємо нашого бійця із досягненням та продовжуємо нищити ворога!", - додали в ОВА.

В ОВА розповіли, що стрілець-зенітник солдат 57-го окремого батальйону 104 бригади ТрО Рівненської області Павло Жалко разом із зенітним ракетним відділенням 28 ОМБр ім. Лицарів Зимового Походу миттєво виявили ціль. Розрахували курс і здійснили пуск із ПЗРК "Ігла".

"Сьогодні у небі над Бахмутським районом, російський Су-25 намагався прорватися та атакувати українські позиції. Проте наші бійці не із лякливих", - наголосили в адміністрації.

Нагадаємо, що військові сьогодні на околицях Торецька знищили не тільки Су-25. Як раніше писало РБК-Україна військові 28-ї ОМБр, ймовірно, пошкодили ворожий гелікоптер.

Фейк про захоплення Торецьку

Зауважимо, що ще вчора вдень у Міністерстві оборони Росії заявили про захоплення Торецька. Однак до вечора в Збройних силах України спростували російський фейк про захоплення Торецька.

В коментарі РБК-Україна голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко розповів, чому, на його думку, росіяни вкинули фейк про захват Торецька.

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