"Не идеальна, но спасает жизни": AstraZeneca защищает свою вакцину от COVID

Вакцина от коронавируса разработки AstraZeneca не идеальна, но спасет тысячи жизней. И будет производиться масштабно.

Он отметил, что они станут самым крупным производителем вакцины в мире. Компания планирует выйти на производство 200 миллионов доз к апрелю.

"Вакцина идеальна? Нет. Но она замечательная. Кто еще сделает 100 миллионов доз в феврале. Мы сможем спасти тысячи жизней и это то, ради чего мы приходим на работу каждый день", - сказал Сорио.

Он уверен, что в итоге вакцинация именно их препаратом существенно повлияет на ситуацию в мире.