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"Не идеальна, но спасает жизни": AstraZeneca защищает свою вакцину от COVID

Новина українською → Лондон, Четверг 11 февраля 2021 15:12
"Не идеальна, но спасает жизни": AstraZeneca защищает свою вакцину от COVID Фото: вакцина от коронавируса (РБК-Украина)
Автор: Роман Тверденко

Вакцина от коронавируса разработки AstraZeneca не идеальна, но спасет тысячи жизней. И будет производиться масштабно.

Об этом заявил исполнительный директор британо-шведской компании Паскаль Сорио, сообщает Reuters.

Он отметил, что они станут самым крупным производителем вакцины в мире. Компания планирует выйти на производство 200 миллионов доз к апрелю.

"Вакцина идеальна? Нет. Но она замечательная. Кто еще сделает 100 миллионов доз в феврале. Мы сможем спасти тысячи жизней и это то, ради чего мы приходим на работу каждый день", - сказал Сорио.

Он уверен, что в итоге вакцинация именно их препаратом существенно повлияет на ситуацию в мире.

Напомним, в среду ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca и использовать ее для всех взрослых категорий населения, в том числе и для людей старше 65 лет.

Также сообщалось, что компания AstraZeneca подписала договор с немецкой компанией Biologika. Согласно соглашению, AstraZeneca увеличить производство COVID-вакцины в Европе и обеспечить долгосрочные возможности поставок препаратов.

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