"Не идеальна, но спасает жизни": AstraZeneca защищает свою вакцину от COVID
Вакцина от коронавируса разработки AstraZeneca не идеальна, но спасет тысячи жизней. И будет производиться масштабно.
Об этом заявил исполнительный директор британо-шведской компании Паскаль Сорио, сообщает Reuters.
Он отметил, что они станут самым крупным производителем вакцины в мире. Компания планирует выйти на производство 200 миллионов доз к апрелю.
"Вакцина идеальна? Нет. Но она замечательная. Кто еще сделает 100 миллионов доз в феврале. Мы сможем спасти тысячи жизней и это то, ради чего мы приходим на работу каждый день", - сказал Сорио.
Он уверен, что в итоге вакцинация именно их препаратом существенно повлияет на ситуацию в мире.
Напомним, в среду ВОЗ призвала не отказываться от вакцины AstraZeneca и использовать ее для всех взрослых категорий населения, в том числе и для людей старше 65 лет.
Также сообщалось, что компания AstraZeneca подписала договор с немецкой компанией Biologika. Согласно соглашению, AstraZeneca увеличить производство COVID-вакцины в Европе и обеспечить долгосрочные возможности поставок препаратов.