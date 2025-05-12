"Не дурень, щоб відмовитись": Трамп пояснив, чому США приймуть люксовий Boeing від Катару

Трамп назвав можливий подарунок від Катару "внеском" і заявив, що США не можуть відмовитися від безкоштовного літака. За його словами, відносно молодий катарський літак необхідний для заміни застарілого Air Force One.

"Я це дуже ціную. Я б ніколи не відмовився від такої пропозиції. Тобто, я міг би бути дурнем і сказати: „Ні, ми не хочемо безкоштовний, дуже дорогий літак“. Але я подумав, що це чудовий жест", - сказав Трамп.

Він відповів, що після завершення президентства літак "безпосередньо" передадуть до його президентської бібліотеки.

"Я не буду ним користуватися", - зазначив він.

Катар може подарувати Трампу літак

Минулими вихідними ABC News писало про те, що Катар готується зробити Сполученим Штатам Америки розкішний подарунок - літак Boeing 747-8, більш відомий як "літаючий палац". Його можуть використовувати як новий Air Force One до кінця президентського терміну Дональда Трампа.