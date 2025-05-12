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"Не дурень, щоб відмовитись": Трамп пояснив, чому США приймуть люксовий Boeing від Катару

Фото: президент США Дональд Трамп (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не відмовляться від люксового літака Boeing 747−8, який може подарувати Катар.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Трамп назвав можливий подарунок від Катару "внеском" і заявив, що США не можуть відмовитися від безкоштовного літака. За його словами, відносно молодий катарський літак необхідний для заміни застарілого Air Force One.

"Я це дуже ціную. Я б ніколи не відмовився від такої пропозиції. Тобто, я міг би бути дурнем і сказати: „Ні, ми не хочемо безкоштовний, дуже дорогий літак“. Але я подумав, що це чудовий жест", - сказав Трамп.

Він відповів, що після завершення президентства літак "безпосередньо" передадуть до його президентської бібліотеки.

"Я не буду ним користуватися", - зазначив він.

Катар може подарувати Трампу літак

Минулими вихідними ABC News писало про те, що Катар готується зробити Сполученим Штатам Америки розкішний подарунок - літак Boeing 747-8, більш відомий як "літаючий палац". Його можуть використовувати як новий Air Force One до кінця президентського терміну Дональда Трампа.

Водночас, пресаташе Катару в США Алі аль-Ансарі заявив, що ці повідомлення "неточні", і припустив, що передача літака в дар, принаймні, ще не завершена.

"Можлива передача літака для тимчасового використання як Air Force One наразі розглядається Міністерством оборони Катару і Міністерством оборони США, але це питання перебуває на розгляді відповідних юридичних відділів, і рішення щодо нього ще не ухвалено", - сказав він.

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Дональд ТрампСполучені Штати АмерикиКатарBoeing