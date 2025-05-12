"Не дурень, щоб відмовитись": Трамп пояснив, чому США приймуть люксовий Boeing від Катару
Президент США Дональд Трамп заявив, що Штати не відмовляться від люксового літака Boeing 747−8, який може подарувати Катар.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Трамп назвав можливий подарунок від Катару "внеском" і заявив, що США не можуть відмовитися від безкоштовного літака. За його словами, відносно молодий катарський літак необхідний для заміни застарілого Air Force One.
"Я це дуже ціную. Я б ніколи не відмовився від такої пропозиції. Тобто, я міг би бути дурнем і сказати: „Ні, ми не хочемо безкоштовний, дуже дорогий літак“. Але я подумав, що це чудовий жест", - сказав Трамп.
Він відповів, що після завершення президентства літак "безпосередньо" передадуть до його президентської бібліотеки.
"Я не буду ним користуватися", - зазначив він.
Катар може подарувати Трампу літак
Минулими вихідними ABC News писало про те, що Катар готується зробити Сполученим Штатам Америки розкішний подарунок - літак Boeing 747-8, більш відомий як "літаючий палац". Його можуть використовувати як новий Air Force One до кінця президентського терміну Дональда Трампа.
Водночас, пресаташе Катару в США Алі аль-Ансарі заявив, що ці повідомлення "неточні", і припустив, що передача літака в дар, принаймні, ще не завершена.
"Можлива передача літака для тимчасового використання як Air Force One наразі розглядається Міністерством оборони Катару і Міністерством оборони США, але це питання перебуває на розгляді відповідних юридичних відділів, і рішення щодо нього ще не ухвалено", - сказав він.
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