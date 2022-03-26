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НБУ увеличил продажу валюты на межбанке за последнюю неделю

Фото: НБУ продал за неделю 21-25 марта 356,15 млн долларов и 246,23 млн евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 21 по 25 марта 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 356,15 млн долларов и 246,23 млн евро. При этом НБУ купил 3,5 млн долларов и 4,5 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты. Согласно данным центробанка, за неделю 14-18 марта НБУ продал 232,52 млн долларов и 332,18 млн евро, при этом купил 44,30 млн долларов и 10,50 млн евро.

С начала года НБУ купил на межбанке 1745,80 млн долларов и 69,67 млн евро. При этом НБУ продал 3975,91 млн долларов и 687,46 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило -2 230,11 млн долларов и -617,79 млн евро.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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Национальный банк Украины