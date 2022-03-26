ru ua
Сб, 26 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

НБУ увеличил продажу валюты на межбанке за последнюю неделю

Новина українською →
Украина, Суббота 26 марта 2022 12:26
НБУ увеличил продажу валюты на межбанке за последнюю неделю Фото: НБУ продал за неделю 21-25 марта 356,15 млн долларов и 246,23 млн евро (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 21 по 25 марта 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 356,15 млн долларов и 246,23 млн евро. При этом НБУ купил 3,5 млн долларов и 4,5 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ увеличил продажу валюты. Согласно данным центробанка, за неделю 14-18 марта НБУ продал 232,52 млн долларов и 332,18 млн евро, при этом купил 44,30 млн долларов и 10,50 млн евро.

С начала года НБУ купил на межбанке 1745,80 млн долларов и 69,67 млн евро. При этом НБУ продал 3975,91 млн долларов и 687,46 млн евро.

Отрицательное сальдо интервенций составило -2 230,11 млн долларов и -617,79 млн евро.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины
NEWS
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
Тюрьма за фото. В Украине ужесточили наказание за публикацию данных о ВСУ
DAILY
Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Бойкот торговли с Россией. Что Украина покупала у агрессора и где искать замену