НБУ сократил продажу валюты из резервов за последнюю неделю

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 28 марта по 1 апреля марта 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 303,58 млн долларов и 304,80 млн евро. При этом НБУ купил 21,50 млн долларов и 5,00 млн евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года НБУ купил на межбанке 1 767,30 млн долларов и 74,67 млн евро. При этом НБУ продал 4 279,49 млн долларов и 992,26 млн евро.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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