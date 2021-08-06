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НБУ сократил покупку валюты на межбанке почти в два раза

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Пятница 06 августа 2021 17:49
НБУ сократил покупку валюты на межбанке почти в два раза Фото: НБУ сократил покупку валюты до 76,30 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели 2-6 августа 2021 года купил на межбанковском валютном рынке 76,30 млн долларов. При этом он не продавал доллары на межбанке.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ.

Таким образом, НБУ сократил покупку долларов почти в два раза по сравнением с предыдущей неделей (136 млн долларов).

Всего с начала года НБУ купил на межбанке 1237,60 млн долларов и продал 1 068,1 млн долларов. Сальдо интервенций составило 991,80 млн долларов.

Напомним, Национальный банк Украины снизил плановые объемы ежедневных интервенций по покупке валюты на межбанковском валютном рынке для пополнения международных резервов с 20 до 5 млн долларов. Новый норматив будет действовать с 1 августа до конца 2021 года.

Как отметили в НБУ, ситуация на валютном рынке в этом году улучшилась, а рынок становится все более ликвидным. Соответственно, увеличивается его способность к самосбалансированию и уменьшается участие НБУ.

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