НБУ сократил покупку валюты на межбанке

Национальный банк Украины в течение недели 13-17 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 67,5 млн долларов и не проводил интервенций по продаже валюты. Об этом сообщается на сайте НБУ.

Таким образом, чистая покупка сократилась до 67,5 млн долларов по сравнению с 283,2 млн долларов неделей ранее.

По данным центробанка, с начала года НБУ купил на межбанке валюты на 1 925,2 млн долларов и продал на 2 793,1 млн долларов. Таким образом, с начала 2020 года чистая продажа валюты Нацбанком составила 867,9 млн долларов.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) течение марта 2020 года потратил на поддержку курса национальной валюты почти 2,2 млрд долларов. За месяц НБУ купил на межбанковском валютном рынке 264,0 млн долларов и продал 2 453,6 млн долларов, чистая продажа составила 2 189,6 млн долларов.

Однако после смены тренда на рынке НБУ возобновил покупку валюты в резервы. Национальный банк Украины в течение недели 6-10 апреля 2020 года купил на межбанковском валютном рынке 327,70 млн долларов и продал 44,50 млн долларов.