НБУ сохранил официальный курс доллара на прежнем уровне

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит 24,70

Национальный банк Украины (НБУ) на 10 октября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,70 гривен за доллар, не изменив его по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 10 октября установлен на таком уровне: 2470,1001 гривен за 100 долларов (-0,602 гривен).

При этом курс доллара на 9 октября составляет 2470,7021 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, сегодня межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 24,73 гривен за доллар, курс в покупке до 24,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 27,14 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 24,70 грн/доллар, повысив его по сравнению с 8 октября (24,69)

В то же время в обменных пунктах Украины 9 октября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 2 копейки до 25,02 гривен за доллар, курс евро снизился на 4 копейки до 27,49 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,69 (24,66 - 8 октября), продажи - 25,02 (25,04 - 8 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,96 (27,00 - 8 октября), продажи - 27,49 (27,53 - 8 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,48 (3,47 - 8 октября), продажи 3,87 (3,89 - 8 октября) грн за 10 рублей.