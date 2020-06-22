НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2020 года установил курс евро на уровне 29,89 гривен за евро. Это на 10 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 23 июня установлен на таком уровне: 29,8952 гривен за евро (-0,1001 грн). При этом курс евро на 22 июня составляет 29,9953 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 22 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 5 копеек до 30,03 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,59 (29,66 - 19 июня), продажи - 30,03 (30,08 - 19 июня) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 30,01 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,98 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,66 гривен за доллар.

Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 23 июня установлен на таком уровне: 26,6695 гривен за 1 доллар (-0,0512 грн). При этом курс доллара на 22 июня составляет 26,7207 гривен за 1 доллар.