НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июня 2020 года установил курс евро на уровне 29,80 гривен за евро. Это на 12 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 2 июня установлен на таком уровне: 29,8043 гривен за евро (-0,1232 грн). При этом курс евро на 1 июня составляет 29,9275 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 1 июня 2020 года, на наличном рынке курс евро вырос на 7 копеек до 29,93 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,42 (29,40 - 29 мая), продажи - 29,93 (29,86 - 29 мая) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 29,81 гривен за евро. Курс в покупке составляет 29,79 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,81 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 2 июня установлен на таком уровне: 26,8181 гривен за 1 доллар (-0,0504 грн). При этом курс доллара на 1 июня составляет 26,8685 гривен за 1 доллар.