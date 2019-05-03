НБУ снизил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 6 мая 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем снизил курс евро на 24 копейки до 29,53 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 6 мая установлен на таком уровне: 2953,8954 гривны за 100 евро (-23,7026 грн).

При этом курс евро на 3 мая составляет 2977,598 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 3 мая 2019 года, наличный курс в продаже снизился на 2 копейки до 29,97 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,10 - 29,75 (29,00 - 29,80 - 2 мая), продажи 29,75 - 30,30 (29,80 - 30,40 - 2 мая) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 29,42 (29,43 - 2 мая), продажи - 29,97 (29,99 - 2 мая) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 18 копеек до 29,59 гривен за евро. Курс покупки составляет 29,56 грн/евро.