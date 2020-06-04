НБУ снизил официальный курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 июня 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 4 июня установлен на таком уровне: 26,7544 гривен за 1 доллар (-0,0411 грн). При этом курс доллара на 3 июня составляет 26,7955 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 3 июня 2020 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,79 гривен за доллар, курс в покупке - 26,77 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 7 копеек до 30,05 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 3 июня справочный курс на уровне 26,77 грн/доллар, снизив его по сравнению с 2 июня (26,79 грн).

Наличный рынок

В обменных пунктах Украины 3 июня 2020 года в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 1 копейку до 26,88 гривен за доллар. Курс евро вырос на 18 копеек до 30,03 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 26,66 (26,66 - 2 июня), продажи - 26,88 (26,89 - 2 июня) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 29,56 (29,41 - 2 июня), продажи - 30,03 (29,85 - 2 июня) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,39 (3,35 - 2 июня), продажи 3,88 (3,85- 2 июня) грн за 10 рублей.