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НБУ снизил официальный курс доллара

Новости » Экономика     13.01.2020 - 16:01
НБУ снизил официальный курс доллара
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар незначительно подешевел после праздников

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 января 2020 года установил официальный курс на уровне 23,92 гривен за доллар, что на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 14 января установлен на таком уровне: 23,9275 гривен за 1 доллар. При этом курс доллара на 13 января составляет 23,9677 гривен за 100 долларов.

НБУ снизил официальный курс доллара

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 13 января межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии продаже снизился на 7 копеек до 23,93 гривен за доллар, курс в покупке до 23,91 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 4 копейки до 26,62 гривен за евро.

В то же время в обменных пунктах Украины 13 января курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 24,05 гривен за доллар, курс евро снизился на 2 копейки до 26,71 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,82 (23,82 - 11 января), продажи - 24,05 (24,10 - 11 января) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,28 (26,26 - 11 января), продажи - 26,71 (26,73 - 11 января) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,55 (3,56 - 11 января), продажи 3,90 (3,91 - 11 января) грн за 10 рублей.

Курс доллара снижается после праздников Межбанк открылся снижением курса доллара
Темы: Курс доллара
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