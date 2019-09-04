НБУ снизил официальный курс доллара

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 3 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 5 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,26 гривен за доллар, что на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 5 сентября установлен на таком уровне: 2526,3457 гривен за 100 долларов (-3,3408 гривен).

При этом курс доллара на 4 сентября составляет 2529,6865 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Напомним, 4 сентября межбанковский валютный рынок открылся стабилизацией курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 25,26 гривен за доллар, курс в покупке до 25,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 27,75 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил справочный курс на уровне 25,25 гривен за доллар, снизив его по сравнению с 3 сентября (25,30).

В то же время в обменных пунктах Украины 4 сентября курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 5 копеек до 25,31 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 27,88 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 25,10 (25,13 - 3 сентября), продажи - 25,31 (25,36 - 3 сентября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 27,43 (27,41 - 3 сентября), продажи - 27,88 (27,87 - 3 сентября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,45 - 3 сентября), продажи 3,84 (3,88 - 3 сентября) грн за 10 рублей.