НБУ резко поднял курс доллара. Но удерживает его ниже 27 гривен

Официальный курс гривны к доллару на 15 декабря установлен на таком уровне: 26,9985 гривен за 1 доллар (+0,1139 грн). При этом курс доллара на 14 декабря составляет: 26,8846 гривен за 1 доллар.

Фото: курсы валют на 15 декабря

Таким образом, курс доллара перешел к росту после снижения в течение недели.

Фото: динамика курса доллара

Межбанк

Сегодня межбанк открылся снижением курс доллара в продаже до отметки 26,95 гривен. Но в течение дня американская валюта перешла к росту и за час до закрытия сессии торгуется на уровне 27,08 гривен.

Прогноз

Как рассказали опрошенные РБК-Украина банкиры, курс доллара в 2022 году будет находиться в коридоре 26-28 гривен. При этом на его поведение может повлиять несколько факторов, а повторная угроза эскалации конфликта между Россией и Украиной может снова разбалансировать ситуацию.