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В НБУ рассказали о важном новшестве с картами: коснется каждого украинца

Lite » Стиль жизни 18.05.2020 - 08:50
В НБУ рассказали о важном новшестве с картами: коснется каждого украинца
Когда в Украине можно будет снимать наличные в кассах магазинов (фото: РБК-Украина)

В Национальном банке рассказали об особенностях обналичивания денег для украинцев

Национальный банк Украины порадовал нововведением. Скоро украинцы смогут получать наличные с банковских карточек прямо на кассах магазинов, предприятий общепита и услуг, которые применяют регистраторы расчетных операций, то есть терминалы для оплаты картой на кассе.

В пресс-службе НБУ говорят, что новые правила начнут действовать уже с 1 августа 2020-го.

В Нацбанке считают, что эта услуга поможет детенизации экономики, а также развитию безналичного сегмента и росту финансовой инклюзии (доступности, безопасности и финансовой грамотности) украинцев в целом.

"С 1 августа 2020 держателям электронных платежных средств (например, платежных карт) станет проще получать наличные из касс предприятий торговли, общественного питания и услуг, применяющих регистраторы расчетных операций (с соответствующей регистрацией)", - говорится в сообщении.

В НБУ также разрешили торговым предприятиям использовать электронные расчетные документы и электронные фискальные отчетные чеки. А с 1 июля 2020-го расширят также возможности бизнеса по переводу наличных в гривнах через финансовые учреждения, которые получили лицензию НБУ на такие операции.

Ранее мы писали, когда в Киеве смогут заработать торгово-развлекательные центры. В КГГА рассказали, какие трудности могут возникнуть из-за открытия ТРЦ.

Автор: Светлана Дудукало

Теги Новости Украины Национальный банк Украины
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