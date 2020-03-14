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В НБУ прогнозируют изменение структуры мировой экономики из-за коронавируса

Новости » Экономика     14.03.2020 - 16:18
В НБУ прогнозируют изменение структуры мировой экономики из-за коронавируса
Фото: Олег Чурій (пресс-служба НБУ)

После окончания пандемии экономика будет другой

Пандемия коронавируса изменит структуру мировой экономики. Об этом заместитель главы Национального банка Олег Чурий сказал в интервью Радио НВ.

Как отметил Чурий, пока прогнозировать последствия довольно сложно, так как ситуация динамично развивается.

"Экономика такая вещь, что она будет приспосабливаться. Мы, наверное, в конце будем иметь немного другую экономику мировую. Она, наверное, будет более диджитализирована, часть сотрудников будет работать из дома, дистанционно", - сказал он.

Кроме того, Чурий считает, что определенные отрасли экономики могут выиграть в результате. "Например, если говорить об интернет-компаниях", - сказал он и добавил, что это также касается телевизионных продуктов.

Напомним, Министерство финансов Украины с понедельника 16 марта 2020 года переводит часть сотрудников на дистанционную работу с целью снижения рисков распространения острой респираторной болезни, вызванной вирусом COVID-19 (коронавирус).

Как сообщало РБК-Украина, Международное агентство S&P Global Ratings понизило прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины на 2020 год с 3,0% до 2,5%. По данным агентства, вспышка коронавируса представляет собой серьезный риск снижения экономки как непосредственно, так и через ее влияние на спрос и цены на основные экспортные товары Украины.

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