НБУ предупредил об экономических потерях из-за низкого уровня вакцинации в Украине

"Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики", - говорится в обзоре.

Согласно обновленному прогнозу НБУ, экономика Украины вырастет на 3,8% в 2021 году благодаря глобальному восстановлению, благоприятным условиям торговли и смягчению карантинных ограничений. В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%.

Как отмечается в отчете, большинство секторов экономики уже адаптировались к деятельности в условиях карантина, поэтому по итогам года прогнозируется наращивание производства. "Этому будет способствовать стремительное восстановления мировой экономики на фоне монетарных и фискальных стимулов в большинстве стран, а также ускоренные темпы вакцинации от коронавируса", - говорится в обзоре.

Соответственно для украинской экономики сформируются благоприятные условия торговли, от которых наибольший толчок получат экспортоориентированные отрасли (в частности промышленность и сельское хозяйство).

"Скорость обуздания эпидемии внутри страны будет определять сроки полноценного восстановления в чувствительном к карантину секторе услуг. Ослабление карантинных ограничений и уменьшение уровня неопределенности будут способствовать улучшению потребительских настроений и активизации бизнеса. Соответственно уже со II квартала 2021 года ожидается рост ВВП в годовом измерении", - отмечается в обзоре.