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НБУ предупредил об экономических потерях из-за низкого уровня вакцинации в Украине

Новина українською → Украина, Пятница 23 апреля 2021 14:49
НБУ предупредил об экономических потерях из-за низкого уровня вакцинации в Украине Фото: НБУ предупреждает о потерях из-за низкого уровня вакцинации (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Одним из рисков обновленного макропрогноза Национального банка Украины (НБУ) является низкий уровень вакцинации в Украине. Восстановление экономического роста зависит от скорости взятия под контроль эпидемии внутри страны.

Об этом говорится в "Инфляционном отчете" Национального банка Украины (апрель 2021 года).

"Низкий темп вакцинации в Украине создает дополнительный риск будущих экономических потерь при одновременном усилении инфляционного давления в условиях восстановления глобальной экономики", - говорится в обзоре.

Согласно обновленному прогнозу НБУ, экономика Украины вырастет на 3,8% в 2021 году благодаря глобальному восстановлению, благоприятным условиям торговли и смягчению карантинных ограничений. В 2022-2023 годах рост экономики будет близким к 4%.

Как отмечается в отчете, большинство секторов экономики уже адаптировались к деятельности в условиях карантина, поэтому по итогам года прогнозируется наращивание производства. "Этому будет способствовать стремительное восстановления мировой экономики на фоне монетарных и фискальных стимулов в большинстве стран, а также ускоренные темпы вакцинации от коронавируса", - говорится в обзоре.

Соответственно для украинской экономики сформируются благоприятные условия торговли, от которых наибольший толчок получат экспортоориентированные отрасли (в частности промышленность и сельское хозяйство).

"Скорость обуздания эпидемии внутри страны будет определять сроки полноценного восстановления в чувствительном к карантину секторе услуг. Ослабление карантинных ограничений и уменьшение уровня неопределенности будут способствовать улучшению потребительских настроений и активизации бизнеса. Соответственно уже со II квартала 2021 года ожидается рост ВВП в годовом измерении", - отмечается в обзоре.

НБУ предупредил об экономических потерях из-за низкого уровня вакцинации в Украине

Напомним, в апреле 2021 года Национальный банк Украины (НБУ) ухудшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2021 году с 4,2% до 3,8%.

Международное агентство S&P Global Ratings прогнозирует медленную вакцинацию от коронавируса в Украине. К середине года можно будет обеспечить менее 3% населения.

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