НБУ повысил официальный курс евро

Фото: единая европейская валюта (пресс-служба НБУ)

Единая европейская валюта подорожала на 22 копейки

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июля 2020 года установил курс евро на уровне 30,72 гривен за евро. Это на 22 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 7 июля установлен на таком уровне: 30,7226 гривен за евро (+0,2157 грн). При этом курс евро на 6 июля составляет 30,5069 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Наличный рынок

Сегодня, 6 июля 2020 года, на наличном рынке курс евро снизился на 1 копейку до 30,62 гривен за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,05 (30,03 - 3 июля), продажи - 30,62 (30,63 - 3 июля) грн за евро.

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 30,52 гривен за евро. Курс в покупке составляет 30,49 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 7 июля 2020 года установил официальный курс на уровне 27,12 гривен за доллар.

Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 7 июля установлен на таком уровне: 27,1269 гривен за 1 доллар (-0,0447 грн). При этом курс доллара на 6 июля составляет 27,1716 гривен за 1 доллар.

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Автор: Александр Белоус