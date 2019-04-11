НБУ повысил официальный курс евро

Национальный банк Украины (НБУ) на 12 апреля 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем повысил курс евро на 4 копейки до 30,22 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 12 апреля установлен на таком уровне: 3022,291 гривны за 100 евро (+3,4409 грн).

При этом курс евро на 11 апреля составляет 3018,8501 гривны за 100 евро.

Скриншот bank.gov.ua

Напомним, сегодня, 11 апреля 2019 года, наличный курс в продаже вырос на 6 копеек до 30,48 гривен за евро. Курс покупки евро составляет 29,80 - 30,30 (29,70 - 30,15 - 10 апреля), продажи 30,35 - 30,80 (30,20 - 30,80 - 10 апреля) грн за евро. Средний курс покупки евро составляет 30,03 (29,92 - 10 апреля), продажи - 30,48 (30,42 - 10 апреля) грн за евро.

При этом на межбанке курс евро в продаже снизился на 5 копеек до 30,15 грн/евро. Курс покупки составляет 30,12 грн/евро.