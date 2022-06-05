НБУ за последнюю неделю сократил продажу валюты из резервов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение недели с 30 мая по 3 июня 2022 года продал на межбанковском валютном рынке 826,52 млн долларов и купил 7,00 млн долларов. Отрицательное сальдо интервенций составило 819,52 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

С начала года НБУ купил на межбанке 1 826,20 млн долларов и 110,97 млн евро. При этом НБУ продал 9 392,59 млн долларов и 1 789,11 млн евро.

Таким образом, НБУ сократил продажу валюты из резервов по сравнению, с прошлой неделей, когда центробанк продал рекордный объем 1 424,11 млн долларов

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины с 10 мая прекратил проведение ежедневных безналичных операций по купле-продаже валюты в евро и будет проводить такие операции исключительно в долларах США.

До начала полномасштабного нападения России на Украину центробанк проводил операции по купле-продаже валюты с банками только в долларах США.

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