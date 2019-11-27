НБУ получил 12,3 млрд грн убытков из-за укрепления гривны

Фото: НБУ (Виталий Носач, РБК-Украина)

По бухгалтерии центробанк получает убытки из-за укрепления национальной валюты

Общий финансовый результат Национального банка Украины (НБУ) за 9 месяцев 2019 года составил 12,3 млрд грн убытка. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

По данным пресс-службы, убыток был вызван укреплением курса гривны к иностранным валютам на 13% с начала года.

В то же время, финансовый результат включает нереализованные расходы от переоценки финансовых инструментов в иностранной валюте и монетарном золоте в сумме 42,4 млрд грн, которые будут компенсированы соответствующим резервом переоценки, который составляет 80,4 млрд грн.

"В результате по состоянию на конец сентября 2019 года прибыль до распределения составляет около 30 млрд грн", - сообщили в НБУ.

За 9 месяцев 2019 года валюта баланса НБУ уменьшилась на 8,5%, если сравнить с консолидированным балансовым данным по состоянию на 31 декабря 2018 года, и на конец сентября 2019 составила 959,7 млрд грн. Главным образом, это уменьшение связано с погашением обязательств по кредитам, полученным от Международного валютного фонда.

"Учитывая то, что валютные статьи составляют более 60% всех активов НБУ, на уменьшение валюты баланса существенно повлияло также снижение курса иностранных валют к гривне", - говорится в сообщении.

В части обязательства НБУ за 9 месяцев 2019 года значительно выросли остатки средств банков (на 38%), государственных и других учреждений (на 88%). При этом сумма депозитных сертификатов сократилась на 3%.

Напомним, официальный курс доллара к гривне, который ежедневно устанавливает Национальный банк Украины (НБУ), снизился январь-сентябрь 2019 года на 13%.

Как сообщало РБК-Украина госдолг Украины сократился за октябрь на 1,13 млрд долларов за счет укрепления гривны.