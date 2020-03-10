НБУ оценил влияние коронавируса на украинскую экономику

Распространение по миру коронавируса оказывало ограниченное и нейтральное влияние на экономику Украины в феврале и начале марта 2020 года. Об этом говорится в комментарии Национального банка о ситуации на валютном и денежно-кредитном рынках.

Как отмечается в сообщении, украинский экспорт продолжает расти.

"Некоторое снижение цен на отдельные товары украинского экспорта более чем компенсировано последующим наращиванием физических объемов поставок за рубеж. Цены на импорт снижаются даже быстрее, чем на экспорт, особенно на энергоносители, что приводит к сокращению стоимостных объемов импорта", - говорится в комментарии.

В то же время уменьшение объема вложений иностранных инвесторов в гривневые облигации правительства на протяжении последних недель не является значительным, добавили в НБУ.

По данным НБУ, ситуация на денежно-кредитном рынке Украины остается стабильной, и банковская система имеет достаточно высокий уровень ликвидности. Гривневая ликвидность сейчас составляет около 230 млрд грн, валютная ликвидность - более 8 млрд долларов.

"Таким образом, банки имеют достаточно ресурсов для бесперебойной деятельности даже в условиях ухудшения настроений населения и бизнеса под воздействием негативных новостей с мировых рынков. Национальный банк готов поддержать банковский рынок ликвидностью в случае необходимости", - отметили в НБУ.

Как сообщало РБК-Украина, в обменных пунктах Украины сегодня, 10 марта 2020 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 80 копеек до 25,86 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 гривну 10 копеек до 29,07 гривен за евро.

Национальный банк во вторник, 10 марта, вышел с интервенцией по продаже валюты и по состоянию на 13:00 продал 250 млн долларов.