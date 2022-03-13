UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

НБУ отменил плату за услуги системы BankID

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины отменил тарифы за услуги, предоставляемые им в Системе BankID НБУ. В условиях военного положения НБУ не будет взимать с абонентов системы (банков и коммерческих услуг) плату за подключение, сопровождение и обработку трансакций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НБУ.

"В условиях военного положения крайне нужно обеспечить наших граждан возможностью получать государственные и банковские услуги дистанционно. Мы понимаем важность бесперебойной работы системы Bank ID НБУ и стараемся упростить условия для ее участников. В частности временная отмена тарификации услуг НБУ даст возможность уменьшить расходы абонентов в этот период и упростит процесс расчетов", - отметила заместитель директора Департамента платежных систем и инновационного развития НБУ Ольга Васильева.

Межабонентские тарифы, оплачиваемые коммерческими абонентами-поставщиками услуг в пользу банков-идентификаторов за каждую успешную электронную идентификацию, продолжают действовать без изменений.

О других мерах, которые НБУ принимает для работы банковской системы в условиях военного положения в Украине, читайте по ссылке.

Напомним, Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Национальный банк Украины