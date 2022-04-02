НБУ за месяц продал из резервов 1,8 млрд долларов

Национальный банк Украины (НБУ) в течение марта 2022 года купил на межбанковском валютном рынке 699,7 млн долларов и продал 2 475,9 млн долларов. Отрицательное сальдо 1 776,2 млн долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные НБУ .

Всего с начала года НБУ купил на межбанковском валютном рынке 1 848,6 млн долларов и продал 5 246,1 млн долларов. Отрицательное сальдо 3 397,5 млн долларов.

Отметим, НБУ зафиксировал официальный курс гривны к доллару на время военного положения на уровне 29,25 гривен за доллар. Кроме того, была запрещена продажа валюты населению, а бизнес может покупать валюту для военных целей или для покупки товаров критического импорта.