НБУ и Кабмин обсудили влияние коронавируса на экономику Украины

Руководство Национального банка Украины и представители экономического блока Кабинета министров в понедельник, 2 марта, провели очередную неформальную встречу "на кофе", на которой, в частности, обсудили влияние коронавируса на экономику Украины. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

Как отмечается в сообщении, в фокусе внимания НБУ и правительства было состояние мировых финансовых и товарных рынков, влияние распространения коронавируса на них и оценка потенциальных последствий для украинской экономики.

Напомним, еженедельные совещания НБУ с Кабмином в формате "кофе" были начаты в прошлом году для реализации Меморандума о взаимодействии с целью достижения устойчивого экономического роста и ценовой стабильности. Они имеют целью координацию в плоскости монетарной и экономической политик, обсуждение важных экономических и финансовых вопросов в формате обмена мнениями. Встречи являются площадкой для информирования и обсуждений и не предназначены для принятия решений.

Встреча 2 марта состоялась при участии премьер-министра Алексея Гончарука, министра финансов Оксаны Маркаровой, министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова и его заместителя Сергея Николайчука, главы Национального банка Якова Смолия, первого заместителя главы НБУ Екатерины Рожковой, заместителей главы НБУ Дмитрия Сологуба и Олега Чурия.

Как сообщало РБК-Украина, Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) понизила прогноз роста мирового ВВП до 2020 года с 2,9% до 2,4% в связи с влиянием коронавируса на экономику. Как отмечается в обзоре, коронавирус Covid-19 для глобальной экономики является наибольшей опасностью после финансового кризиса 2008 года.

Как сообщало РБК-Украина, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства рассматривает два наиболее вероятных сценария развития ситуации с коронавирусом Covid-19: с локализацией болезни на относительно ограниченной территории и ее дальнейшее распространение.