НБУ будет выдавать в обращение только обеззараженые банкноты

Регулятор также отменил плату за выдачу наличных для банков
Национальный банк Украины разработал ряд мер для снижения рисков распространения коронавірусної инфекции COVID-19 во время операций с наличными деньгами. Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
Как отметили в НБУ, регулятор будет принимать от банков наличные национальной валюты, находящейся в обращении, и выдавать вместо нее банкам средства со своих хранилищ.
В первую очередь будут выдаваться наличные из запасов, сформированных в предыдущий период (до распространения коронавирусной инфекции на территории Украины). Позже - наличность, которая прошла карантин.
НБУ будет осуществлять подкрепление банков наличными бесплатно (до 1 мая 2020 года) и учитывать их потребности относительно сумм и количества наличности.
"Запасы наличности Национального банка достаточны для обеспечения потребностей экономики страны", - отметили в НБУ.
В то же время полученные из обращения наличные Национальный банк:
Напомним, заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины рекомендует гражданам ограничить контакт с наличными деньгами в связи с пандемией коронавируса.
Ранее пресс-служба НБУ сообщила, что Национальный банк Украины готов обеззараживать гривневые банкноты в хранилище в связи с эпидемией коронавирус.