НБУ будет рассчитывать курсы валют по-новому: что изменится с января 2022 года

Национальный банк Украины с 4 января 2022 года будет рассчитывать официальный курс гривны к иностранным валютам по обновленной методологии. НБУ будет публиковать значение официального курса гривны к иностранным валютам, а также учетную цену банковских металлов на полчаса раньше.

В частности, будет введен подход, в соответствии с которым для расчета официального/справочного курса гривны будут браться лишь сделки с самым релеватным объемом для украинского межбанковского рынка, а именно от 0,1 до 5 млн долларов. При этом НБУ откажется от отсечения сделок, объем которых более чем на два стандартных отклонения отличается от среднеарифметического объема ряда сделок.

Кроме того, начиная с 4 января 2022 года на первом этапе отсечения из расчета будут изыматься сделки, отличающиеся на 2% от медианы курса первоначального ряда сделок, а не от среднеарифметического значения курса первоначального ряда сделок, что предусматривает действующая методология.

Время сбора данных для расчета официального курса гривны к иностранным валютам и учетной цены банковских металлов (как по сделкам грн/доллар, так и по индикаторам BFIX) будет изменено с 15.30 на 15.00 по киевскому времени. Указанные индикаторы будут обнародоваться соответственно до 15.30 (на сегодня - до 16.00) по киевскому времени.