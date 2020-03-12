NBA приостановила сезон из-за коронавируса у спортсмена

Фото: Руди Гобер (facebook com RudyGobert27)

Коронавирус обнаружили у игрока баскетбольной команды Utah Jazz

Национальная баскетбольная ассоциация (NBA) временно остановила игровой сезон из-за обнаружения у игрока команды Utah Jazz Руди Гобера заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на газету The Wall Street Journal.

Отмечается, что перед принятием решения NBA разослала клубам рекомендации, которые позволят баскетболистам максимально уменьшить риск заболевания коронавирусом. В частности, спортсменам советовали воздержаться от контактов с болельщиками, а во время дачи автографов не брать из рук мячи, майки и ручки.

Также за несколько часов до остановки игрового сезона большинство клубов выразили готовность к проведению игр с пустыми трибунами.

Отмечается, что Гобер стал первым американским спортсменом, который заразился коронавирусом COVID-19. Заболевание было подтверждено перед началом матча Oklahoma City Thunder и Utah Jazz players. За несколько дней до этого Гобер во время интервью высмеял информацию об опасности коронавируса и шутя коснулся каждого микрофона и диктофона, которые были перед ним.

Напомним, ранее сообщалось, что в Вашингтоне объявили режим чрезвычайного положения из-за вспышки коронавируса. В столице США до 31 марта отложили все несущественные массовые сборы, включая конференции и конвенции. Также рассматривают возможность дистанционного обучения. В Вашингтоне были зафиксированы 10 случаев заражения коронавирусом.