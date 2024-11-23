Назвав "ідіотами". Між Францією та Гаїті розгорівся скандал через Макрона

Як пише видання, уряд Гаїті викликав посла Франції в країні, щоб висловити протест з приводу "недружніх і недоречних" коментарів Макрона.

Зокрема, у середу французький президент прокоментував ситуацію цієї карибської країни так. Він назвав рішення перехідної президентської ради Гаїті про усунення прем'єр-міністра - "абсолютно дурним". Це рішення було прийнято на початку листопада на тлі загострення бандитських розбірок.

"Чесно кажучи, саме гаїтяни вбили Гаїті, допустивши наркоторгівлю", - заявив Макрон.

Після цих слів у Бразилії французький президент похвалив колишнього прем'єр-міністра Гаїті Гаррі Коніля, якого усунули від влади через розбіжності з радою. Макрон назвав його великим лідером.

"Вони повні ідіоти, їм не слід було його звільняти", - сказав французький лідер.

В результаті, висловлювання Макрона викликали обурення в Гаїті (колишній французькій колонії). Однак у четвер, у Чилі, президент, зважаючи на все, пом'якшив свій тон.

"Франція ніколи не відвернеться від кризи... Ніколи не буде подвійних стандартів перед трагедією, чи то на Гаїті, чи у Венесуелі, чи біля воріт Європи", - підкреслив Макрон.

Видання пояснило, що керівництво Гаїті роздирають внутрішні чвари, а трьох членів перехідної президентської ради, якій доручено відновити безпеку та підготувати ґрунт для виборів, звинувачуються у корупції. Вони залишаються на своїх постах.

Також The Guardian додало, що Франція зобов'язалася виділити 4 млн євро у фонд ООН для фінансування місії із забезпечення безпеки, що відчуває гостру нестачу, покликаної допомогти відновити безпеку на Гаїті, а також профінансувати курси французької та креольської мов для своїх військовослужбовців.

Крім того, у МЗС Гаїті повідомили, що на зустрічі посол Франції Антуан Мішон пообіцяв, що Франція залишиться на боці Гаїті, щоб допомогти відновити безпеку та провести вибори.