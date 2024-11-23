Назвав "ідіотами". Між Францією та Гаїті розгорівся скандал через Макрона
Президент Франції Еммануель Макрон назвав лідерів Гаїті "ідіотами". Наразі між країнами виник скандал.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Як пише видання, уряд Гаїті викликав посла Франції в країні, щоб висловити протест з приводу "недружніх і недоречних" коментарів Макрона.
Зокрема, у середу французький президент прокоментував ситуацію цієї карибської країни так. Він назвав рішення перехідної президентської ради Гаїті про усунення прем'єр-міністра - "абсолютно дурним". Це рішення було прийнято на початку листопада на тлі загострення бандитських розбірок.
"Чесно кажучи, саме гаїтяни вбили Гаїті, допустивши наркоторгівлю", - заявив Макрон.
Після цих слів у Бразилії французький президент похвалив колишнього прем'єр-міністра Гаїті Гаррі Коніля, якого усунули від влади через розбіжності з радою. Макрон назвав його великим лідером.
"Вони повні ідіоти, їм не слід було його звільняти", - сказав французький лідер.
В результаті, висловлювання Макрона викликали обурення в Гаїті (колишній французькій колонії). Однак у четвер, у Чилі, президент, зважаючи на все, пом'якшив свій тон.
"Франція ніколи не відвернеться від кризи... Ніколи не буде подвійних стандартів перед трагедією, чи то на Гаїті, чи у Венесуелі, чи біля воріт Європи", - підкреслив Макрон.
Видання пояснило, що керівництво Гаїті роздирають внутрішні чвари, а трьох членів перехідної президентської ради, якій доручено відновити безпеку та підготувати ґрунт для виборів, звинувачуються у корупції. Вони залишаються на своїх постах.
Також The Guardian додало, що Франція зобов'язалася виділити 4 млн євро у фонд ООН для фінансування місії із забезпечення безпеки, що відчуває гостру нестачу, покликаної допомогти відновити безпеку на Гаїті, а також профінансувати курси французької та креольської мов для своїх військовослужбовців.
Крім того, у МЗС Гаїті повідомили, що на зустрічі посол Франції Антуан Мішон пообіцяв, що Франція залишиться на боці Гаїті, щоб допомогти відновити безпеку та провести вибори.
Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо, що в Гаїті члени банди "Gran Grif" влаштували в місті в Понт-Зонді стрілянину по місцевих жителях. Унаслідок атаки загинули щонайменше 70 осіб, серед жертв є діти.
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