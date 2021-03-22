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Названы три региона с наибольшей динамикой заболеваемости COVID

Автор: РБК-Украина

На сегодня в Киеве, Винницкой и Ивано-Франковской области наибольшая динамика роста заболеваемости коронавирусом в Украине. Там самый высокий прирост новых заболевших.

Об этом говорится в сообщении на сайте президента по итогам традиционного селекторного совещания под председательством Владимира Зеленского.

По словам премьер-министра Дениса Шмыгаля, активных больных в Украине на сегодня более 263 000.

"Из 63 000 тысяч коек с подведенным кислородом заполнены 39 000. Коек интенсивной терапии занято 2 652 из 4 909", - отметил он.

Напомним, ранее ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что на сегодня доминируют тяжелые и очень тяжелые формы заболевания COVID-19 у госпитализированных украинцев.

Отметим, в Национальной академии наук считают, что причинами роста заболеваемости COVID стали сезонный фактор, распространение в стране британского штамма коронавируса, а также пренебрежение карантинными правилами. Британский штамм переносится более тяжело. Кроме того, у него появились новые симптомы. Этот штамм поражает почки, печень, центральную нервную систему.

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Новости Украины COVID-19заболеваемостьКоронавирус
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