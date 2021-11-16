Названы самые "популярные" недомогания переболевших COVID-19

Специалисты опросили более 1500 мужчин и женщин от 18 до 60 лет из Харькова, Киева, Львова, Одессы, Запорожья и Днепра. Исследование проводилось 2-4 ноября.

Постковидный синдром - это наличие симптомов болезни у человека даже спустя 12 недель после инфицирования. Он может развиваться как у людей, которые перенесли болезнь тяжело, так и у тех, кто переболел в легкой форме.

Опрос показал, что 80% людей после выздоровления испытывают симптомы, связанные с нервной системой, 65% - с психоэмоциональным состоянием и 60% - с дыхательной системой. Среди самых распространенных симптомов – общая слабость (у 59% опрошенных), быстрая утомляемость и беспричинная усталость (55% и 46% соответственно).

Кроме того, более трети респондентов сообщили об отсутствии обоняния и частых головных болях. О том, что синдром удалось преодолеть, заявили 43% перенесших болезнь, но симптомы продолжают проявляться у 44% человек.

В "Дарнице" использовали полученные данные, чтобы актуализировать и дополнить информацию о пост-COVID синдроме в рамках ее информационного онлайн-проекта Postcovid.

"Фармацевтическая компания "Дарница" продолжает знакомить широкую аудиторию с актуальными вопросами по пост-COVID-19 синдрому. Мы провели исследование, чтобы понимать реальное положение дел с пост-COVID-19 синдромом в Украине, и видим большой спрос на информацию по этому вопросу, - отметил директор "Дарницы" по медицинским вопросам Игорь Никифорчин. - Поэтому продолжаем работать с нашим порталом postcovid.darnitsa.ua, наполняя его актуальной экспертной информацией из международных источников".

Проект Postcovid содержит все известные на данный момент сведения о длительности и симптомах постковидного синдрома, а также ряд проверенных экспертами советов и рекомендаций, как справиться с ними. Компания собирает, анализирует и систематизирует международную практику и исследования, после чего делает их доступными для широкого круга людей.