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Названы регионы с наибольшим ожидаемым количеством инфицированных коронавирусом

Автор: Даша Харченко

Рабочая группа Национальной академии наук сделала прогноз развития эпидемии коронавируса в Украине. Для расчета использовали математическое моделирование развития заболевания.

Об этом говорится на сайте НАН.

В соответствии с рассмотренными сценариями, регионами с наибольшим ожидаемім количеством инфицированных являются Винницкая, Закарпатская, Ивано-Франковская, Киевская, Львовская, Одесская, Черниговская области и город Киев.

Напомним, согласно прогнозным вычислениями, среднее количество новых случаев будет равно 10400 и 8300 в течение недели 11-17 марта и 9900 в течение недели 18-24 марта.

Ранее сообщалось, что согласно заключению экспертной группы, смертность от COVID-19 продолжает расти и через 2-3 недели может достичь пиковых значений осенней волны.

Также в начале марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина столкнулась с третьей волной коронавируса. Глава правительства не исключил введения нового локдауна.

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