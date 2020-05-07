Названы районы Киева, где больше всего инфицированных COVID-19

Опубликована карта Киева с наибольшим количеством инфицированных коронавирусной инфекцией по районам. Об этом сообщил городской глава Киева Виталий Кличко на своем Telegram-канале.

Как сообщается, больше всего инфицированных коронавирусом было зафиксировано в Печерском районе - 361, в Дарницком районе - 285 и в Соломенском районе - 159. А меньше всего случаев было зарегистрировано в Подольском и Святошинском районах - 79 и 99 соответственно.

За минувшие сутки лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

Печерский +2

Шевченковский +2

Соломенский +1

Днепровский +0

Святошинский +2

Деснянский +6

Подольский +0

Голосеевский +3

Оболонский +1

Дарницкий +7

Напомним, за минувшие сутки в Киеве было зафиксировано 24 случая заражений коронавирусной инфекцией. Общее число больных COVID-19 в Киеве выросло до 1675 человек.

Ранее городская комиссия по чрезвычайным ситуациям приняла ряд решений относительно смягчения карантина в Киеве. Были открыты 10 рынков, начали работать кафе. Также в столице разрешили продавать на вынос еду быстрого приготовления в МАФах.