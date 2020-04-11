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Названы районы Киева, где больше всего инфицированных COVID-19

Новости » Коронавирус     11.04.2020 - 10:48
Названы районы Киева, где больше всего инфицированных COVID-19
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Наибольшее число заболевших в Печерском и Дарницком районах столицы

Опубликована карта Киева с числом инфицированных коронавирусом по районам столицы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram городского главы Киева Виталия Кличко.

Так, по состоянию на утро 11 апреля, больше всего инфицированных коронавирусом в Печерском и Дарницком районах столицы - 84 и 56 соответственно.

Меньше всего инфицированных в Святошинском и Деснянском районах - 17 и 22 соответственно.

Названы районы Киева, где больше всего инфицированных COVID-19Карта распространения коронавируса в Киеве (t.me/vitaliy_klitschko)

За минувшие сутки лабораторно подтвержденные случаи добавились в следующих районах:

  • Голосеевский +9;
  • Дарницкий +10;
  • Деснянский 2;
  • Днепровский +5;
  • Оболонский 1;
  • Печерский +6;
  • Подольский +3;
  • Святошинский 2;
  • Соломьянский +3;
  • Шевченковский +7.

Напомним, за минувшие сутки коронавирусом в Киеве инфицировались 48 граждан. Общее количество больных COVID-19 в Киеве увеличилось до 396 человек.

Как писало РБК-Украина, со вчерашнего дня число инфицированных коронавирусом в Украине увеличилось на 308 человек. По состоянию на утро 11 апреля лабораторно подтверждено 2511 случаев заболевания COVID-19. Умерли 73 человека.

При этом первые два случая COVID-19 зафиксированы в Николаевской области. Теперь в Украине не осталось областей, где нет инфицированных коронавирусом.

Показатель заболеваемости коронавирусом в Украине составляет 6%, - Ляшко Число зараженных коронавирусом в Киеве возросло до почти 400
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