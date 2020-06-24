Названы продукты, которые восстанавливают и питают кожу лица

Поддержание красоты кожи лица в летний сезон – особенно сложная задача, так как высокие температуры сушат кожу и способствуют размножению бактерий, что приводит к образованию угревой сыпи, шелушению, повышенному образованию кожного сала и другим неприятностям. Врачи-дерматологи определили, какие продукты лучше всего употреблять для естественного поддержания здоровья кожи лица.

Специалисты составили топ-6 главных продуктов, которые обладают ценными маслами, минералами, витаминами и другими элементами, способствующими выравниванию тона кожи, увлажнению и общему восстановлению.

Оливки и оливковое масло

Оливки и оливковое масло являются основой средиземноморской диеты. Они содержат омега-3 жирные кислоты, которые улучшают состояние волос, кожи и ногтей. Оливки и оливковое масло уменьшают воспаление и красноту кожи, усиливают кровообращение и увлажняют. Оливки содержат олеуропеин и олеокантал – мощные антиоксиданты. Люди, которые регулярно употребляют в пищу оливковое масло реже страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Арбуз

Витамин С в сочетании с другими полезными элементами, содержащимися в крупной ягоде, способствуют заживлению ран и образованию коллагена. Также арбуз способствует улучшению кровообращения в коже. За счет высокого уровня жидкости он способствует выведению токсинов, чем улучшает общее состояние организма.

Гранат

Семена граната содержат эллаговую кислоту и пуникалагин, которые сохраняют коллаген и защищают от повреждения свободными радикалами. Также в гранатах есть витамин С и цинк, способствующие заживлению ран.

Красивая кожа лица (фото: freepik.com)

Шпинат

Шпинат содержит бета-каротин и лютеин, которые улучшают эластичность кожи. Магний снижает уровень стресса, а хлорофилл очищает организм.

Черника и малина

Эти ягоды – богатый источник антиоксидантов. Они укрепляют иммунитет, защищают от воспалительных кожных заболеваний, покраснения и сухости.

Земляника

Данная ягода содержит витамин С, а также, железо, что укрепляет иммунитет человека и защищает состояние кожи от вредоносных внешних факторов.

Процедуры по уходу за кожей лица (фото: freepik.com)

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