Названы области Украины с самым высоким и самым низким уровнем вакцинации педагогов

Только в двух областях Украины количество вакцинированных от коронавируса работников образования превышает 50%. Лидерами по темпам вакцинации учителей являются Житомирская и Киевская области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра образования и науки Сергея Шкарлета .

Житомирская и Киевская области уже преодолели порог в 65% вакцинированных педагогов, но это, как отметил министр, с учетом тех, кто получил и одну, и уже две дозы вакцины.

"Еще несколько областей имеют показатели около 50%. Самый низкий уровень вакцинации педагогов, к сожалению, продолжают пока демонстрировать Запорожская и Волынская области", - отметил Шкарлет.

Шкарлет напомнил, что в случае ухудшения эпидемической ситуации и выхода Украины из "зеленой" зоны карантина, работать в очном формате смогут только те школы, где будет вакцинировано не меньше, чем 80% персонала.