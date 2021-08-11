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Названы области Украины, которые лидируют и отстают по темпам вакцинации от COVID-19

Автор: Дмитрий Левицкий

Глава парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий назвал области, которые являются аутсайдерами по темпам вакцинации от коронавируса. По его данным, отстают с вакцинацией населения три западных региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Радуцкого в Facebook.

Полный курс вакцинации от коронавируса по состоянию на сегодня пришли уже более 2,5 млн украинцев.

"Минздрав значительно повысил темпы вакцинации - прививки делают ежедневно почти 170 тысячам граждан. По проценту полностью вакцинированных жителей впереди Киевская, Полтавская, Винницкая области. Аутсайдеры - Черновицкая, Волынская, Закарпатская",- отметил Радуцкий.

Напомним, за минувшие сутки в Украине от коронавируса вакцинировали более 167 тысяч человек.

Как заявили в Минздраве, в Украине темпы вакцинации от коронавируса выше мировых.

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ВакцинацияКоронавирусМихаил Радуцкий