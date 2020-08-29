Названы области-лидеры по числу активных случаев COVID-19

В Центре общественного здоровья Министерства здравоохранения обнародовали недельную статистику по COVID-19. По итогам в Украине выявили почти 10 тысяч новых случаев коронавирусной болезни.
Об этом сообщает пресс-служба ЦОЗ.
Так, с 22 по 28 августа зафиксировано:
"По итогам недели число активных больных в стране возросло на 9605 случаев. Больше всего активных больных на 100 тысяч населения зарегистрировано во Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. Проведено 115 724 ПЦР-исследований", - говорится в сообщении.
Напомним, сегодня в Украине зафиксировали очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса.
Также РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины продлил карантин в стране до ноября.